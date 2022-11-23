Mardin'de kayıp olarak aranırken asansör boşluğunda bulunan adam hayatını kaybetti

Martin'in Artuklu ilçesinde dün kayıplara karışan Abdülhalik Celtiz, bir binanın asansör boşluğunda bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Celtiz yaşamını yitirdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Abdülhalik Celtiz'in ailesi dün kendisinden haber alamayınca polise başvurdu.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Aile ve polis ekipleri tarafından aranan Celtiz, bugün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Barış Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Celtiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.