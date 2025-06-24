Midyat'ta kavgada yere düşen kişiye minibüs çarptı

Midyat'ta kavgada yere düşen kişiye minibüs çarptı
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Midyat'ta kavgada yere düşen kişiye minibüs çarptı
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Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada dengesini kaybeden bir kişi, yola düştükten sonra seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sırasında dengesini kaybederek caddeye düşen bir kişi, seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, 20 Haziran'da Midyat ilçe merkezindeki Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kaldırımda başlayan ve caddeye taşan arbede sırasında Faruk A., dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs, yolda hareketsiz halde yatan Faruk A.'ya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Faruk A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kavga ve minibüsün çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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