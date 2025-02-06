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Mardin'de Kasten Adam Öldürme Suçundan 4 Şahıs Yakalandı

Mardin'de Kasten Adam Öldürme Suçundan 4 Şahıs Yakalandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan 4 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan 4 şahıs yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 25 Temmuz 2024'te gerçekleşen kasten öldürme olayını işleyerek kaçan ve yaklaşık 7 aydır aranan 4 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda, şüphelilerle birlikte 9 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 116 adet fişek ele geçirildi. Elde edilen silahlar ve mermiler muhafaza altına alındı.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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