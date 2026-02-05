Haberler

Mardin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki N.Y. isimli kadına otomobil çarptı. Olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, İpek Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Y. (43) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
