Derik'te genç kadının kaçırılması olayında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesinde 22 yaşındaki E.Ö., akrabaları tarafından evinin önünden zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde 22 yaşındaki kadının evinin önünden zorla araca bindirilerek kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde E.Ö. (22), akrabaları olan 7 kişi tarafından evinin önünde zorla araca bindirilerek götürüldü. Ailenin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmada şüphelilerden 8'ini yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan ve tutuklana şahıslar, genç kız E.Ö'nün amca çocukları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
