Mardin'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın inşaatında çalışan Bilal Gümüş (44) dengesini kaybederek 6'ncı kattan zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN