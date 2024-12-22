Mardin'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki işçi Bilal Gümüş, 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın inşaatında çalışan Bilal Gümüş (44) dengesini kaybederek 6'ncı kattan zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa