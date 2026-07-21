Mardin'de inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın

Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Nur Mahallesi'nde direksiyon eğitim alanı önündeki arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki inşaat malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı