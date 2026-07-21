Haberler

Mardin'de inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın

Mardin'de inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Nur Mahallesi'nde direksiyon eğitim alanı önündeki arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki inşaat malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişiye gözaltı
Özel'den 'Sıra size de gelecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özgür Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna bomba yanıt
Hiç gitmediği Siirt'ten gelen trafik cezası, hayatının şokunu yaşattı

Hiç gitmediği yerden tutanak geldi! Hayatının şokunu yaşadı
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Bir zamanlar sanayinin kalbiydi! Şimdi evler 4 bin 700 TL'ye satılıyor