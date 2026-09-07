Mardin'de Maddi Hasarlı Trafik Kazası
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan veya can kaybı olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Midyat Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı