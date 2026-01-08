Haberler

Mardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin 1 şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla öldürülen iki kız kardeşin ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Olayın detayları ve şüphelinin kimliği belirlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan iki kız kardeşin ölümüne ilişkin 1 şahıs tutulandı.

Olay, 5 Ocak günü 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'yı (41) silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen şahıs M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

