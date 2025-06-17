Mardin'de İki Grup Arasında Sopalı Kavga
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan bir tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak inceleme başlattı.
Mardin'de iki grup arasında sopalı kavga
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında sopalı kavgada çıktı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yenimahalle'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - 3.Sayfa