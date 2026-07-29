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Mardin’de iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından 9 şüpheli gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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