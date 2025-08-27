Mardin'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Mardin'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada bir halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada halk otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, halk otobüsündeki 10 yolcu ile tır sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar M.Ş. (40), M.D. (50), C.A. (25), A.T. (65), H.M. (42), E.U. (48), İ.T. (40), S.C. (28), Ş.A. (52), M.Ç. (65) ve ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdülkadir Talas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
