Mardin'de Güvenlik Korucusu Karısını Silahla Öldürdü

Mardin'in Ömerli ilçesinde tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren güvenlik korucusu gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güvenlik korucusu İsmail Y. ile karısı Sahra Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y. silahla eşine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahra Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Zanlı İsmail Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı Sahra Y.'nin cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN