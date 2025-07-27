Mardin'de Genç Parkta Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Kızıltepe ilçesinde bir genç, TOKİ Parkı'nda başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde yapılan ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen genç hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, parkta başından vurulmuş halde bulundu.
Olay, ilçeye bağlı TOKİ Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre F.S. isimli genç, parkta henüz bilinmeyen bir nedenle başına ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan F.S. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa