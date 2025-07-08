Mardin'de Freni Patlayan Tır, Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı

Mardin'de Freni Patlayan Tır, Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde freni patlayan bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde freni patlayan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi'ndeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kırmızı ışıkta bekleyen 3 transit minibüs, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil olmak üzere 7 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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