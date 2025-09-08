Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 21 Tutuklama

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 21 firari suçlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 50 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık suçundan 26 yıl 2 ay 10 gün ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN