Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 21 Tutuklama

Güncelleme:
Mardin'de yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 21 firari suçlu tutuklandı. Emniyet güçleri, 50 şüpheliyi gözaltına alırken, tutuklananlar arasında hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından hapis cezası alan kişiler de bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 50 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık suçundan 26 yıl 2 ay 10 gün ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
