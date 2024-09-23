Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 14 Tutuklama

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 14 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde ticareti, basit yaralama ve kasten yaralama suçundan 16 yıl, 2 ay, 20 gün ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 2 ay hapis cezası alan 2 şahsın da bulunduğu belirtildi. - MARDİN