Mardin'de Firari Suçlular Tutuklandı
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan 10 firari suçlu, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplamda 59 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 10 firari suçlu, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahıslar arasında; "hırsızlık" suçundan "27 yıl 8 ay 27 gün" ve uyuşturucu" suçundan "14 yıl 9 ay 15 gün" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN