Mardin'de aranan 84 firari yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 84 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 8-14 Aralık tarihlerinde il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 82 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yer aldığı öğrenildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan şahısların da yakalandığı belirtildi.

Yetkililer vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istenirken, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esasları çerçevesinde değerlendirileceğini bildirdi. - MARDİN