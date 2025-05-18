Mardin'de Feci Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'de Feci Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobilin takla atması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ve babası yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ve babası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sultanköy Mahallesi'nde E.Y. yönetimindeki 34 ALJ 781 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve eşi E.Y. yaralanırken, 3 yaşındaki çocukları Mustafa Ali Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve baba, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Mustafa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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