Mardin'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren araç sürücüleri, polis ekiplerince yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında C.O., O.O., M.B. ve D.K. isimli araç sürücüleri tespit edilerek yakalandı. Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca şüpheliler hakkında "Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, trafik akışını tehlikeye atan ve drift atarak can güvenliğini riske sokan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulunularak, "Biz gereğini yaparız, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN