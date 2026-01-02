Haberler

Mardin'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

Mardin'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızıltepe ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan dört sürücü, polis tarafından yakalandı ve adli işlemler başlatıldı. Sürücülere para cezası kesilerek, belgeleri 60 gün süreyle alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren araç sürücüleri, polis ekiplerince yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında C.O., O.O., M.B. ve D.K. isimli araç sürücüleri tespit edilerek yakalandı. Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca şüpheliler hakkında "Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, trafik akışını tehlikeye atan ve drift atarak can güvenliğini riske sokan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulunularak, "Biz gereğini yaparız, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif