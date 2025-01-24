Mardin'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Gürgöze Mahallesinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 44 EM 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan A.Y., A.T., M.G.B. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN