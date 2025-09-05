Mardin'de Denetimli Serbestlik Kapsamında Trafik Semineri Düzenlendi

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülere yönelik trafik kuralları ve güvenli sürüş semineri düzenlendi.

Seminerde trafik polisleri, katılımcılara trafik işaret ve levhalarının önemi, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyma, yaya ve sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik temel bilgileri aktardı. Katılımcılar, hem sürücü hem de yaya olarak trafikte güvenli davranışların önemi hakkında bilgilendirildi. Program kapsamında "Güvenli Yollar Programı" çerçevesinde farkındalık çalışmaları yapılacağı vurgulandı.

Seminerin sonunda katılımcıların soruları cevaplandı. - MARDİN