Haberler

Mardin'de Denetimli Serbestlik Kapsamında Trafik Semineri Düzenlendi

Mardin'de Denetimli Serbestlik Kapsamında Trafik Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen seminere katılan hükümlülere, trafik kuralları ve güvenli sürüş hakkında bilgi verildi. Katılımcılara trafik işaretlerinin önemi ve güvenli davranışlar anlatıldı.

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülere yönelik trafik kuralları ve güvenli sürüş semineri düzenlendi.

Seminerde trafik polisleri, katılımcılara trafik işaret ve levhalarının önemi, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyma, yaya ve sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik temel bilgileri aktardı. Katılımcılar, hem sürücü hem de yaya olarak trafikte güvenli davranışların önemi hakkında bilgilendirildi. Program kapsamında "Güvenli Yollar Programı" çerçevesinde farkındalık çalışmaları yapılacağı vurgulandı.

Seminerin sonunda katılımcıların soruları cevaplandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Maçı böyle kazanacaklarmış! Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan

Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.