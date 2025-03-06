Mardin'de Cipin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir cipin yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki İsmail Öztekin'e çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen cip, ilçenin Ortaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e (58) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa