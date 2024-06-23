Mardin'de çıkan anız yangını söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Mezopotamya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.