Mardin'de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Balpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - MARDİN