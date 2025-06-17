Mardin'de Cankurtaran 3 Yaşındaki Çocuğu Boğulmaktan Kurtardı

Mardin'de havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaranın saniyeler içinde suya atlayarak çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezine ait yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havuza giren 3 yaşındaki bir çocuk aniden çırpınmaya başladı. Görevli cankurtaran Samet Aydar, durumu fark eder etmez suya atlayarak küçük çocuğu boğulmaktan kurtardı. Aydar'ın müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, havuzun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun çırpınmaya başlaması, cankurtaranın hızla suya atlaması ve çocuğu güvenli şekilde havuzdan çıkarması yer alıyor. - MARDİN