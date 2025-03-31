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Mardin'de Bir Evde Yangın Çıktı, Maddi Hasar Oluştu

Mardin'de Bir Evde Yangın Çıktı, Maddi Hasar Oluştu
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, Saraçoğlu Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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