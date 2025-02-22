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Mardin'de Bir Binanın Terasında Yangın Çıktı

Mardin'de Bir Binanın Terasında Yangın Çıktı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpek Mahallesi'nde bir binanın terasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bina sakinleri tahliye edildi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın terasında yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde bulunan bir binanın terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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