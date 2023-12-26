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Mardin'de Ayı Saldırısına Uğrayan Vatandaş Ağır Yaralandı

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Mardin'in Savur ilçesine bağlı Dereiçi Kıllıt köyünde bir vatandaş ayının saldırısına uğradı. Ayıyı öldüren çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Savur ilçesi Dereiçi Kıllıt köyüne inen ayının saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ayıyı öldürmesiyle kurtarılan şahıs, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Savur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dereiçi Kıllıt köyünde bahçeye inen 50 yaşlarındaki bir kişi ayının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan vatandaşın feryadını duyan komşuları, ayıyı vurdu.

Vücudunun farklı yerlerinden darbe alarak ağır yaralanan vatandaş, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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