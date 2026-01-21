Haberler

Mardin'de askeri araç ile otomobil çarpıştı

Mardin'de askeri araç ile otomobil çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nusaybin ilçesinde, askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzeri eski Barış Petrol Kavşağı'nda yaşandı. Askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"