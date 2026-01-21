Mardin'de askeri araç ile otomobil çarpıştı
Nusaybin ilçesinde, askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzeri eski Barış Petrol Kavşağı'nda yaşandı. Askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa