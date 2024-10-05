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Mardin'de Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavgaya Dönüştü: 3 Yaralı

Mardin'de Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavgaya Dönüştü: 3 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, iki aile arasında süregelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Tarlacık Mahallesi'nde iki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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