Mardin'de Apartman Girişinde Yangın Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın girişinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN