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Mardin'de farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale sürüyor

Mardin'de farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale sürüyor
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Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde çıkan anız ve otluk alan yangınlarına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Mardin'in çeşitli ilçelerinde çıkan anız ve otluk alan yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kızıltepe ilçesine bağlı Damlalı Mahallesi'nde çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Öte yandan Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın için de ekipler sevk edildi. Yangınların kontrol altına alınması için itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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