Mardin'de Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Karabend kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle akraba olan iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, Mehmet Bakan (60) ve yengesi Gülten Bakan'ın (42) evine giden kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Mehmet Bakan ve Gülten Bakan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
