Mardin'de Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 14 Yaralı

Mardin'de Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 14 Yaralı
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Mardin'de akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 gözaltı.

Edinilen bilgilere göre, dün Kabala Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan kavgada 15 kişi yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Boz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtildi. Açıklamada, kavgaya karıştıktan sonra kaçan 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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