Mardin'de aileler arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 3'e çıktı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmüş, Doğan Baday (35) ve Abdullah Kılınç, hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Vejdi Kılınç ise tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
