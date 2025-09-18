Haberler

Mardin'de Aile Hekimi Darp Edildi, Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, aile hekimine saldırarak darp eden hasta yakını güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde aile hekiminin darp edilme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Artukbey Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimliği biriminde görevli Dr. Baran Şeşen'in odasına, annesi için kan veren bir kişinin yakını geldiği, tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyen hasta yakınına, merkezin A sınıfı olması nedeniyle önce tıbbi sekreterden sıra alması gerektiği hatırlatıldığı belirtildi.

Bunun üzerine öfkelenen hasta yakınının, hakaret ve küfür ederek merkezden ayrıldığı bildirilen açıklamada, "Bir süre sonra tekrar geri dönen kişi, Dr. Şeşen'e saldırarak darbetti. Yaralanan hekim, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dr. Şeşen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı" denildi.

Gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN

