Mardin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyüyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılıyor. İtfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.
Alınan bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli köyleri arasında ağaçlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldığı kaydedildi. - MARDİN