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Mardin'de Ağaçlara Zarar Veren Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Mardin'de Ağaçlara Zarar Veren Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park alanındaki ağaçlara zarar veren bir grup genç, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Zabıta ekipleri, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Mardin'de ağaçlara zarar veren bir grup genç, güvenlik kameralarına yakalandı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park alanında bulunan ağaçlara zarar veren bir grup genç, güvenlik kamerasına yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 3 kişi parkta bulunan bir ağacın yanına gidip, ağacın dalından tutup kopardığı görüldü.

Uzun zamandır Mazıdağı ilçesinde bulunan çocuk oyun parkları, park alanlarında bulunan bank ve ağaçlar kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar görülüyordu.

Zabıta ekiplerinin takibi üzerine çevreye zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına yakalandı.

Zabıta ekipleri, şahıslar hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunacağı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ - 3.Sayfa
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