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Mardin'de 5-11 Ekim 2026'da aranan 80 kişi operasyonlarda yakalandı

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Mardin'de 5-11 Ekim 2026'da aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 80 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucudan 15 yıl, nitelikli dolandırıcılıktan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından arananlar da var.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 80 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 80 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra, hırsızlık, kasten yaralama ve hakaret gibi suçlardan arananların da bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevlerinden biri olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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