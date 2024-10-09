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Mardin'de 4 Gün Süreyle Toplanma Yasaklandı

Mardin'de 4 Gün Süreyle Toplanma Yasaklandı
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Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması, miting ve yürüyüş gibi etkinliklerin 4 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Valilik, yasağın temel nedenlerini kamu düzeni ve milli güvenlik olarak açıkladı.

Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması, miting yapma, yürüyüş gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergahının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 08.00'dan 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 08.00' a kadar 4 gün süre ile yasaklanmış" denildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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