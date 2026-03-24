Mardin'de firari hükümlüler yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay ve "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN

