Mardin'de aranan 27 kişi yakalandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu çerçevede, dolandırıcılık suçundan aranan 26 kişi ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aranan 1 kişi olmak üzere 27 kişi yakalandı. - MARDİN