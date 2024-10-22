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Mardin'de 15 Kilo Metanfetamin Ele Geçirildi, 1 Şahıs Tutuklandı

Mardin'de 15 Kilo Metanfetamin Ele Geçirildi, 1 Şahıs Tutuklandı
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Mardin'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 15 kilo 850 gram metanfetamin bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Mardin'de bir araçta, 15 kilo 850 gram metanfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Uzun süre devam eden fiziki takibin ardından araç polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 15 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Narkotik 3-sayfa mardin Hukuk Suç

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