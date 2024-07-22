Mardin'de 14 Firari Suçlu Tutuklandı
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 14 firari suçlu yakalandı. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 14 firari suçlu, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda,45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN