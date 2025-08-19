Mardin'de 12 Yaşındaki Çocuk Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep Sut, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akçay Mahallesi'nde kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edilen Zeynep Sut isimli çocuk için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep'i babasının aracının arka koltuğunda battaniyeye sarılı halde buldu. Yapılan incelemede, çocuğun olay yerinde haatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
