Mardin Artuklu'da Otluk Alanında Yangın Çıktı
Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa