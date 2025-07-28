Mardin Artuklu'da Otluk Alanında Yangın Çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN