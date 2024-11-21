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Mardin Adliyesi Önünde Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Mardin Adliyesi önünde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya, iki grup arasında çıkan tartışma neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.

Mardin Adliyesi önünde silahlı kavga: 4 yaralı

MARDİN - Mardin Adliyesi önünden meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Vali Ozan Caddesi üzerinde bulunan adliye binası önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar M.A.ve M.S.A.(52), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin Adliyesi Önünde Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa
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