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Manyas’ta otomobil motoiklete çarptı: 1 ölü

Manyas’ta otomobil motoiklete çarptı: 1 ölü
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde otomobilin plakasız motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobilin plakasız motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Manyas-Gönen kara yolunun 5. kilometresinde, kırsal Börülceağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manyas'tan Gönen istikametine seyir halinde olan M.A.D. yönetimindeki 10 D 2450 plakalı otomobil, Börülceağaç Mahallesi'nden çıkıp kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Işık (65) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Işık, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen ölümlü kazayla ilgili Manyas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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